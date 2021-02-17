سجلت وزارة التجارة ارتفاعا في عدد جولاتها التفتيشية لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فايروس «كورونا» بارتفاع تجاوز 100%، كما سجلت ارتفاعا في ضبط المخالفات بنسبة 32%، حيث نفذت الوزارة 18824 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي، بمعدل أكثر من 2600 جولة يوميا، ونتجت عنها 743 مخالفة، بمعدل 106 مخالفات يوميا، تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة «كورونا».وتصدر نشاط التموينات والمواد الغذائية قائمة الأنشطة الأكثر مخالفة للأنظمة، تلاه أنشطة الملابس والمفروشات والكماليات.وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.وتؤكد وزارة «التجارة» مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا كوفيد-19 التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق.