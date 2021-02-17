كشفت صحة الطائف لـ«عكاظ» تلقيها طلباً من مركز التأهيل الشامل قسم الإناث لنقل حالات من التأهيل وتنويمها في مستشفيات الصحة، وقال مدير العلاقات العامة سراج الحميدان إنه تم استقبال 10 نزيلات من التأهيل وتم تنويمهن في مستشفى الصحة النفسية لرعايتهن، وفي حال طلب التأهيل أي مساعدة تطوعية يتم توفيرها للمركز من ممرضين وممرضات وأطباء متطوعين لتقديم الخدمة من باب المشاركة المجتمعية. وحول طلب مركز التأهيل تنويم 12 نزيلاً بمستشفى الأطفال، قال: في حال وصول الطلب لن تتوانى صحة الطائف عن تقديم الخدمة.وعلمت «عكاظ» أن عقد الشركة المشغلة لتوفير الممرضات في مركز إناث الطائف، انتهى الأسبوع الماضي، ومركز التأهيل في حاجة دعم 5 ممرضات و3 طبيبات، لاسيّما في تخصصات الصدرية والتنفسيّة، فيما كشفت المصادر، أن المركز رفع طلباً لنقل 12 طفلاً من النزلاء إلى مستشفى الأطفال لحاجتهم للرعاية.وتواصلت «عكاظ» أمس، من جهتها مع متحدث وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية ناصر الهزاني ولم يصل رد حتى مثول هذا التقرير للطبع.