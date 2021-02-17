استقبل السفير السعودي في مدريد عزام بن عبدالكريم القين أعضاء فريق برنامج الابتعاث السعودي لتطوير كرة القدم، والمشاركين في بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الأولى التي ستقام في إسبانيا.

وخلال الاستقبال الذي حدث في محطة القطار في مدريد، هنأ السفير المشاركين بسلامة الوصول، متمنيا لهم التوفيق في هذه المناسبة الرياضية.

ويلتقي في هذه البطولة المخصصة للأعمار بين ١٨-٢٠ عاما في نسختها الأولى غدا فريق برنامج الابتعاث مع فريق أتلتيكو مدريد، وستقام البطولة في مدن سالو ومدريد وتاراغونا الإسبانية، بمشاركة 8 أندية إسبانية هي برشلونة، أتلتيكو مدريد، فالنسيا، ألميريا، ناستيك دي تاراغونا، ريال سرقسطة، كورنيا، ورايو ماخاداهوندا، إضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.

وتقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 أبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.

ويحتضن ملعب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد المباراة الافتتاحية، إضافة إلى ملعب البرنامج في مدينة سالو وملعب نيو ستادي بمدينة تاراغونا، اللذين سيحتضنان عددًا من مباريات البطولة.