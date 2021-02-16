كشفت أمانة محافظة جدة صدور 213 حكما قضائيا لصالحها خلال 2020، نتج عنها توفير مبالغ مالية بقيمة 543 مليون ريال، ضمن جهود الأمانة في المرافعات والقضايا القانونية للمحافظة على الممتلكات والمال العام.وأوضح مدير عام الشؤون القانونية في الأمانة خالد شافعي أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي شملت قطاعات البلديات الفرعية، التعمير، المشاريع، الموارد البشرية، الاستثمار، الخدمات، وبلديات المحافظات. وأشار إلى أنه يجري العمل على تفعيل برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية وتستهدف الإدارات والبلديات الفرعية بهدف صيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.وأكد مواصلة العمل للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل مستحقات الأمانة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.