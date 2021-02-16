أعلنت جامعة بيشة بدء الخطوات العملية لتفعيل الدراسة في تخصص التمريض في فروعها في محافظاتي بلقرن وتثليث، وتفعيل الدراسة في كليتي العلوم الطبية التطبيقية والمجتمع في النماص اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي إن استحداث هذه البرامج الأكاديمية الجديدة يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تقديم تعليم جامعي يواكب رؤية المملكة 2030 وفق خطتها الإستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تخريج كفاءات وطنية تخدم متطلبات التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة والمتابعة المستمرة من قبل أمير منطقة عسير وبإشراف مباشر من وزير التعليم ونائبه للجامعات والبحث والابتكار.

وأوضح أن هناك لجانا مختصة تعمل حاليًا على إكمال كافة التجهيزات الفنية والإدارية لبدء الدراسة في هذه البرامج المستحدثة التي تحتوي على تخصصات نوعية تخدم سوق العمل وتتيح تعليما نوعيا يخدم أبناء هذه المحافظات.