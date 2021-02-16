نجح فريق طبي متخصص في أمراض النساء والولادة بمجمع الملك عبدالله الطبي في شمال جدة، في استئصال ورم يزن كيلو و700 جرام من منطقة الحوض لمريضة في العقد الثاني من عمرها، كانت تعاني آلاماً شديدة في البطن ومنطقة الحوض، والتي أثرت في قدرتها على ممارسة حياتها بشكلها الطبيعي.

وأبانت الدكتورة عبير البدواني استشارية أمراض النساء والولادة أنه تمت مباشرة حالة الفتاة بقسم الطوارئ في المجمع، وعلى الفور تم قبول حالتها الصحية بشكل عاجل، إذ خضعت للفحص السريري وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة من التحاليل المخبرية والأشعة المقطعية، كما ذكرت أن المريضة فور وصولها لمنطقة الفرز الطبي للحالات في قسم الطوارئ أفادت أنها أجرت فحوصات إشعاعية تلفزيونية في إحدى العيادات الخاصة، والتي أظهرت وجود كتلة ضخمة في منطقة البطن والحوض دون إجراء أي تدخل جراحي وعلاجي، نظراً لخطورة حالتها وصعوبتها.

وبعد استكمال كافة الفحوصات الطبية التي بينت نتائجها وجود ورم ضخم في منطقة الحوض ناشئ من الرحم مع الاشتباه بوجود خلايا سرطانية، الأمر الذي استدعى تحضير المريضة لنقلها إلى قسم العمليات، حيث تقرر التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية مستعجلة دقيقة بمشاركة الدكتور حمزة عجاج استشاري أمراض النساء والولادة استغرقت ساعتين، جرى فيها استئصال كامل الورم بشكل دقيق جداً مع المحافظة على الرحم والمبايض، وكللت بالنجاح بفضل الله، دون حدوث أية مضاعفات للمريضة.

بعدها مكثت المريضة أياماً بأجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية إلى أن استقرت حالتها، وتمت كتابة إذن الخروج الطبيعي لها، وهي بصحة جيدة ليتم متابعة مراحل علاجها في العيادات الخارجية، وقد بينت نتائج الفحوصات المخبرية لأنسجة الورم خلوه من الخلايا السرطانية وأنه ورم ليفي حميد.