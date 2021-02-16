أعاد مقيم أثيوبي مبلغ 65 ألف ريال حُوّلت إلى حسابه بالخطأ عن طريق مواطن بمحافظة وادي الدواسر أثناء قيام المواطن بتحويل المبلغ إلى أحد الأشخاص.

وتفصيلا، قال المواطن غازي الدوسري لـ «عكاظ» أنه فوجئ أمس (الاثنين) بعدم وصول مبلغ 65 ألف ريال قام بتحويله إلى أحد الأشخاص، وقام بمراجعة البنك والاتصال بصاحب الحساب الذي حول إليه المبلغ، مشيراً إلى أنه اتضح أن المبلغ حول إلى حساب مقيم من الجنسية الأثيوبية بالخطأ، والذي بدوره قام على الفور برد المبلغ، ولم يتردد في ذلك.

وأضاف المواطن: إن ما قام به المقيم الأثيوبي مثال للنزاهة والأخلاق الحميدة التي يجب أن يتمتع بها الجميع، من المبادرة برد الحقوق إلى أهلها، والنزاهة الشخصية متقدماً بالشكر الجزيل للمقيم على أخلاقه وأمانته.

وقام بتكريم المقيم الأثيوبي على مبادرته، وتسليمه مكافأة مالية.