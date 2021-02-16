صادرت بلدية البصر التابعة لأمانة منطقة القصيم (12) طناً من التمور غير صالحة للاستهلاك، والمُخزنة بطريقة غير صحية، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية.

وأنهت البلدية تنفيذ (200) جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت نتج عنها إغلاق منشأة وإنذار (١٠) منشآت مخالفة، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أية ملاحظات على الرقم الموحد (940)، أو عبر تطبيق البلاغات على الأجهزة الذكية.