أبرمت شركة البواني، الشركة الرائدة في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء، اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية ترميم الخيرية، المعنية بإعادة ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود بالمنطقة الشرقية، تقوم بموجبها «البواني» بتوظيف عدد من الكوادر الهندسية والفنية السعودية دعماً منها لمبادرات وبرامج «ترميم» لتمكين الجمعية من تطوير مهاراتها، وتعزيز قدراتها في المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع. جرت مراسم توقيع العقود في برج البواني بالرياض، ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لشركة البواني المهندس فخر بن عبدالمعين الشواف والمدير التنفيذي لجمعية ترميم الخيرية علي الأسمري بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجانبين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة البواني المحدودة المهندس فخر الشواف على هامش حفل توقيع العقود عن سعادته بالتعاون مع جمعية ترميم الخيرية، معبرا عن تقدير «البواني» للدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به جمعية ترميم الخيرية، ومؤكدا حرص «البواني» منذ تأسيسها على مد جسور التعاون الوثيق مع الجمعيات الخيرية للمساهمة بدور حقيقي وفعال في بناء مستقبل أفضل مفعم بروح الأمل والإيجابية، لافتا إلى أن ثقافة «البواني» المؤسسية تستند إلى قيم تعظيم ثقافة مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتسعى «البواني» باستمرار إلى المشاركة في المبادرات الاجتماعية التي تضمن تحقيق تغيير إيجابي في حياة المواطنين.

وأكد أن هذه الاتفاقية التي تمتد لعام كامل تأتي تجسيداً لاستراتيجية البواني بالقيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية، كشركة وطنية تسعى لخدمة المجتمع من خلال دعم الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني بالمملكة ومن بينها جمعية ترميم الخيرية، مضيفا أن البواني وترميم ستتعاونان على تطوير العلاقة في ما بينهما، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستلعب دوراً هاماً في تعزيز مساهمة جمعية ترميم في ترسيخ حضورها ومكانتها بوصفها من الجهات الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي.

وأشار الشواف إلى أن «البواني» واحدة من كبرى الشركات السعودية التي نفذت مشاريع استراتيجية في شتى القطاعات ومن أبرزها قطاع الاستثمارات الحكومية والقطاع الصحي والقطاع التعليمي والقطاع السكني والبنى التحتية بشكل عام، مضيفا أن «البواني» حققت خلال السنوات الماضية قفزات عملاقة، الأمر الذي يعكسه حجم المشاريع الكبيرة في كافة المجالات الحيوية والتي تم إنجازها خلال (3) عقود، وتجاوزت قيمتها أكثر من (10) مليارات ريال سعودي.

من جانبه أعرب المدير التنفيذي لجمعية ترميم علي الأسمري عن تقديره للدور الذي تضطلع به «البواني»، في دعم وتعزيز برامج «ترميم» الخيرية، مؤكدا أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لعملية تعزيز الشراكة مع «البواني»، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الجمعية تجسيدا من الجانبين لالتزامهما بمسؤوليتهما المجتمعية، ودورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الأسمري إلى أن الاتفاقية مع «البواني» تأتي وفق خطة الجمعية التي تركز على بناء شراكات إستراتيجية مع الأطراف المشاركة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها عبر توظيف البواني عددا من الكوادر الهندسية والفنية في دعم المشاريع التي تقيمها ترميم من خلال مهندسين سعوديين متخصصين.

الجدير بالذكر أن «البواني» تعد أسرع الشركات نموا في المملكة والخليج والشرق الأوسط، وتحرص على توظيف وتطوير الكفاءات السعودية في مختلف التخصصات ويعملون في جميع الإدارات وتم تصنيف نطاق التوطين للبواني في وزارة الموارد البشرية بالنطاق البلاتيني منذ أكثر من عامين مما يعكس اهتمامها بتوظيف أبناء وبنات الوطن.

كما تحظى الشركة التي تتمتع بسجل حافل بالعديد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات الهامة بثقة عملائها، بعد أن برهنت خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات على اعتمادها في التنفيذ على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.