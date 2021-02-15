بدأ اليوم (الإثنين) تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في المملكة، التي أقرت غرامة 3 آلاف ريال على صيد الضب.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن اللائحة تهدف إلى حماية الحياة الفطرية وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن اللائحة التنفيذية حددت جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام التي تشمل صيد الحيوانات المحظورة، والصيد دون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد، أو عرض وبيع الكائنات المصيدة دون ترخيص، أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد.