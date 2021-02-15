أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 314 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 341 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 373.046 حالة، من بينها 2682 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 472 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 363.926 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6438 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.55%، ونسبة الحالات النشطة 0.71%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (154)، المنطقة الشرقية (60)، منطقة مكة المكرمة (47)، منطقة القصيم (9)، منطقة المدينة المنورة (9)، منطقة الباحة (7)، منطقة الحدود الشمالية (6)، منطقة حائل (5)، منطقة الجوف (4)، منطقة نجران (4)، منطقة عسير (3)، منطقة جازان (3)، منطقة تبوك (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وفي السياق، دعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق «صحتي»حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم من الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون ححز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.