تستعد وزارة الصحة في الأيام القليلة القادمة لافتتاح مركز جديد لتقديم لقاحات فايروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وذلك في صالة النادي الاجتماعي بمقر جامعة أم القرى يالعابدية بمكة المكرمة، إذ أدرجت اسم المركز من ضمن الخيارات المتاحة في تطبيق صحتي المخصص لحجز مواعيد تلقي لقاحات كورونا. وعلمت "عكاظ" من مصادر مطلعة أن المركز الجديد سيحتوي على نحو ٦٠ حجرة مخصصة لتلقي اللقاحات، وكذلك على غرف خاصة للحالات الطارئة، إضافة إلى مستودع مجهز لحفظ اللقاحات، وعدد من المرافق الأخرى التي جهزتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم.