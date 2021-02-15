حسم تطبيق «توكلنا» ما يتعلق بإلزامية إبراز الحالة الصحية عبر التطبيق لمن يرغبون بأداء الصلوات في المساجد.

وتفاعل التطبيق مع استفسار أحد المغردين تساءل بقوله: عند الذهاب للمسجد هل يجب علي أخذ جوالي لإبراز حالتي الصحية؟، ليأتي رد تطبيق «توكلنا» بقوله: «أفضل أن يكون معك الجوال».

وتثبت هذه الإجابة أن إبراز الهوية الصحية لمن يرغبون بأداء الصلاة في المسجد عبر تطبيق «توكلنا» ليس إلزامياً حتى الآن، إلا أن الحالة الصحية عبر التطبيق مهمة لزيادة مستوى الموثوقية والأمان للشخص، خصوصا في ظل إلزامية إبراز الحالة الصحية في أغلب المرافق التجارية والمنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وغيرها من الأماكن العامة، إذ إن إلزامية إبراز تطبيق «توكلنا» عند المساجد مرهون بقرار من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو وزارة الداخلية أو إمارات المناطق أو غيرها من الجهات المختصة المعنية بمتابعة أوضاع الجائحة.