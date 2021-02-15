فتحت بوابات سد وادي قنونا اليوم (الإثنين)، لتصريف كمية 15 مليون متر مكعب وذلك بمعدل تصريف 5 م3 بالثانية، و لمدة 35 يوماً بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة. وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن السعة التخزينية للسد تبلغ 79.200.000 متر مكعب، و ارتفاع السد يبلغ 70 متراً، وعرض المفيض 134 متراً، وبطول 326 متراً. ويخدم سد وادي قنونا سكان مركز خميس حرب وقراه، وسبت الجارة وقراه، وأحد بني زيد والقرى التابعة له، وحماية الكثير من مراكز وقرى محافظة القنفذة من أخطار السيول. ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المواطنين، إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، وتحرير مجرى الوادي بعدم إقامة عقوم أو عوائق في مجراه، ودعوة المزارعين لتهيئة أراضيهم الزراعية للاستفادة من ري مزارعهم، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.