أفردت صحيفة EL TIEMPO الكولومبية واسعة الانتشار تقريراً حول «نيوم» حيث سمتها المدينة الحالمة التي ستبنيها المملكة وسيبدأ بناء هذا المشروع الضخم -بحسب تعبير الصحيفة- في الربع الأول من العام الحالي 2021م.



وقالت الصحيفة في مستهل تقريرها إن ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم المسؤولة عن هذا المشروع الضخم، الأمير محمد بن سلمان قد صمم مدينة «نيوم» لتكون بدون سيارات، وبدون انبعاثات كربونية، وبطاقة متجددة، وسيبلغ طولها 170 كيلو مترا، وإن اسم المدينة المستقبلية سيطلق عليه اسم «ذا لاين» في الربع الأول من العام الحالي، وستبلغ تكلفتها حوالى 200 مليار دولار وسيتم تمويلها من أموال الشركة ومستثمرين محليين وأجانب.



واستعرضت الصحيفة الكولومبية موقع «نيوم» الذي يقع في شمال غرب المملكة وسيحافظ على 95% من الطبيعة مع عدم وجود سيارات أو انبعاثات كربونية، وسيكون النقل العام ونقل البضائع إلكترونياً، كما سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي للتقليل من الاعتماد على سائقي السيارات، كما سيتم تجهيز قطار حضري إلى جانب شبكة طرق تحت الأرض للمركبات ذاتية القيادة، وسيكون سطح الأرض مخصصاً للمشاة ومغطى بالنباتات ولن يكون إنشاء الطرق ضرورياً.



واختتم التقرير بالإشارة إلى أن المدينة ستكون في متناول الجميع، وأن جميع الخدمات الأساسية مثل المدارس والمراكز الطبية والمرافق الترفيهية والمساحات الخضراء ستكون على بعد 5 دقائق سيراً على الأقدام من جميع سكان هذه المدينة الحالمة، وأن الزمن المتوقع لقطع المدينة من الطرف إلى الطرف الآخر بقدر 20 دقيقة بفضل قطارات الأنفاق عالية السرعة.