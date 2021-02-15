أكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المملكة مستهدفة من بعض الأعداء ولابد أن نحمي أبناءنا، مشيرا إلى أن دور الإعلام اليوم أصبح أكثر من قبل؛ لأن كل شخص في العالم يمثل شخصية إعلامية، فالتحدي كبير أمامنا في مواكبة هذه التقنية الحديثة واستخدامها لخدمة هذا الوطن في التوعية.

وقال في حديث له بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة: إن الاحتفال بهذا اليوم هو تأكيد وبيان لدور الإذاعة في إيصال رسالة المملكة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن الإذاعات السعودية خلال العقود الماضية أظهرت جهود بلادنا في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية على أكمل وجه.

وأضاف: إن الطموح كبير ونتطلع لمواصلة هذا الدور الريادي وإيصال الصوت العربي والإسلام المعتدل للعالم أجمع، وإبراز مكانة المملكة المستحقة.

وعن رؤية الإذاعات السعودية المستقبلية قال: في ظل التطور التقني السريع وفي ظل التحول العالمي لا شك أن الإذاعة لها دور كبير وستشهد نقلة نوعية، إذ أخذت الإذاعة لونا جيدا في الآونة الأخيرة من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي وبرامجها المتعددة مثل بودكاست.

وتابع: المملكة لديها محتوى كبير ونماذج مشرفة لتقديمها في الإذاعات، ولدينا إمكانية كبيرة لصناعة محتوى نوعي جيد، والعبء علينا ورحلة التطوير مستمرة، ونسأل الله التوفيق للجميع، لافتا إلى أن الإعلام عنصر مهم لأنه يحمل رسالة متكاملة صوتا وصورة ومحتوى وكل واحد منا محطة إعلامية متنقلة عالمية، مشيدا بجهود فريق عمل إذاعة نداء الإسلام، وما تقوم به من تعريف بالإسلام وإبراز جهود المملكة والتوعية الدينية بخطاب إسلامي معتدل، واصفا إياها بالمنبر المؤثر الذي يحمل رسالة الوسطية للعالم.