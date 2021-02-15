يناقش مجلس الشورى اعتباراً من اليوم (الإثنين)، تقريري هيئتي الترفيه وبوابة الدرعية، ويتداول الأعضاء تحت قبة البرلمان آراء وملحوظات بخصوص تحقيق عالمية بوابة الدرعية، وتأصيل منهجية التثقيف بالترفيه.ويعقد المجلس - عبر الاتصال المرئي - جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، ويستمع خلال 12 ساعة، وعلى مدى ثلاثة أيام إلى وجهات نظر اللجان المختصة، وما توصلت إليه اللجنة الثقافية من رد وتوصيات بخصوص تقرير هيئة الترفيه.فيما يصغي البرلمانيون لوجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440/1441هـ.ويصوت الأعضاء على قراره بشأن ما رأته اللجنة من توصيات في تقريرها بشأنه، إضافة إلى التصويت على توصيات التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها وحتى نهاية السنة المالية للعام المالي 1440/1441هـ، إثر الاستماع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.وعلمت «عكاظ» تأكيد عدد من الأعضاء على تأصيل مناهج لتدريس عراقة الدرعية وما لها من قيمة تاريخية؛ ما يوجب غرسه في أذهان الأجيال، وإبراز الشعور بالفخر لتكون الدرعية واحدة من أبرز الوجهات لتبادل المعرفة الثقافية والأحداث الدولية.والتقت اللجنة الثقافية في المجلس بالمسؤولين التنفيذيين عن البوابة وتقصّت الجهود التخطيطية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئة وسبل إنجازها وتحقيقها.وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال جلساته لهذا الأسبوع، مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.