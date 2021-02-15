فيما صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس (الأحد)، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار «مفخختين» أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).أكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب استنكارها وتنديدها الشديدين بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، آخرها محاولتها استهداف مطار أبها الدولي أمس بطائرة دون طيار (مفخخة).وجددت الأمانة في بيان لها، تضامنها مع المملكة في الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها، عادة الأعمال الإرهابية لهذه المليشيا ومن يقف وراءها تقويضاً لأمن واستقرار المنطقة العربية كلها.وأشادت الأمانة العامة، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.كوريا الجنوبية: ندين بشدة إرهاب الحوثيأدانت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس، بشدة الهجوم الإرهابي من مليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف مطار أبها الدولي. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: «إن الحكومة الكورية الجنوبية تدين بشدة الهجوم على مطار أبها الدولي وتدعو إلى التوقف عن الهجمات على المنشآت المدنية». وأكد البيان أن الحكومة ستواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.