يأتي قرار وزارة الداخلية بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء أمس (الأحد)، والمبني على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، من أجل المحافظة على الصحة العامة للمجتمع، ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو السيطرة الكاملة على هذا الفايروس، والحد من خطورته، وخفض نسبة الإصابات لتعود الحياة إلى طبيعتها، خصوصاً مع توفر اللقاحات في قادم الأيام في جميع مناطق المملكة، فإن المطلب هو تعاون المواطن والمقيم، وتلبية نداءات أجهزة الدولة في تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية في جميع المواقع، وعدم الانجراف خلف الشائعات، والارتهان فقط لما يصدر من وزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية بمواجهة هذه الجائحة.ولكي يكتمل عقد النجاحات التي حققتها المملكة في التعامل مع فايروس كورونا، ونال إعجاب الدول والهيئات الصحية العالمية، لا بد أن يكون المواطن على قدر كبير من المسؤولية، وأن يدرك أنه جزء من هذا العقد الذي يجب المحافظة عليه للوصول إلى تحقيق هدف القضاء على هذا الفايروس، الذي عطّل الحياة العامة، وأثّر على الحركة الاقتصادية، ونال من المسيرة التعليمية.