أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (الأحد)، 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.وأوضحت الأمانة أن الفرق نفذت 4467 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، ورصدت نحو 563 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية.وفي الطائف نظمت الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة حملة ميدانية لمتابعة أنشطة بيع الدواجن ومنتجاتها، للتأكد من التزاماها بالاشتراطات المخصصة للنشاط،. وبينت أن البرنامج يهدف لتعزيز أعمال الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية.