أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) استثمارها في شركة التقنية الناشئة ناتوفيا (Natufia) الرائدة في مجال تطوير الحدائق الذكية المنزلية في العالم، حيث تقود الجامعة استثماراً بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في الشركة الاستونية بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة محلياً على مدر العام في جميع المواسم، والحد من زيادة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي.وبهذه المناسبة قال كيفين كولين نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية: «يسعدنا أن نرحب في المملكة بأحدث شريك لنا، ناتوفيا، وأن ندعم توسعها في المنطقة والعالم، خصوصاً أن كاوست تضع دوماً من أولوياتها الرئيسية دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ دورها الوطني كمؤسسة بحثية في قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي».ولا شك أن نجاح هذه الخطوة يؤكد قدرة «كاوست» المتفوقة على الاستثمار في الشركات الناشئة المتنوعة مع تقديم الخبرات المتميزة وفتح فرص جديدة لمزيد من المشاريع التعاونية المؤثرة، والتي تعتبر شركة ناتوفيا من أحدثها ضمن قائمة عريضة من المواهب والشركات الناشئة التي اجتذبتها الجامعة من جميع أنحاء العالم لتنشيط ثقافة ومجتمع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية.وتلقت شركة ناتوفيا مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من صندوق كاوست للابتكار، وعلى الرغم من تمتعها بحضور متنامٍ وقوي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لكاوست، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في البلاد، وخلق فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.تأسست ناتوفيا في عام 2014 كاستجابة للتحديات المتزايدة المتمثلة في الحصول على منتجات طازجة وذات قيمة غذائية عالية محلياً وبكل سهولة، وتُمكّن تقنية الزراعة المنزلية الذكية التي طورتها الشركة من التحكم على مدار العام في نوعية المحصول المراد زراعته، بغض النظر عن المناخ أو الموسم، ما يؤدي في النهاية إلى تقليل هدر الطعام، والحد من التلوث والتأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات انتاج الغذاء مثل التغليف والنقل.وقال غريغوري لو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ناتوفيا: «لقد أظهرت الأزمة الحالية -جائحة كورونا- إلى أي مدى يجب أن نعتمد على الغذاء المنتج محلياً، وبفضل الشراكة العلمية التي نؤسسها مع كاوست والمواهب التي سنقوم بتوظيفها من المملكة، سنعمل على تسريع تطوير نماذجنا القادمة وخدمة الطلب المتزايد لمنتجاتنا».وتعتمد تقنية ناتوفيا على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام متخصص لزراعة النباتات، ويأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها تحتوي على مزيجي مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، وبقدرة إنتاج تصل إلى محصولين يوميًا، ومن خلال دعم المشروع الجديد، ستساعد «كاوست» في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل باعتباره منتجا غير مكلف يقدم للعائلات حلاً شاملاً وفوريًا لحياة صحية.يذكر أن شركة ناتوفيا حائزة على العديد من الجوائز مثل جائزة التصميم المستدام (Westedge، لوس أنجليس 2019)، وجائزة الابتكار (NKBA، لاس فيغاس 2020)، وجائز اختيار الناس للابتكار (KBB، برمنغهام 2020)، والابتكار الأخضر لعام 2021 (Green Builder Media)، ولديها مستثمرون مساهمون سابقون مثل شركة Butterfly Ventures (فنلندا) و Techstars (الولايات المتحدة الأمريكية) مكتب جينكو للاستثمارات Ginco Investments (الإمارات العربية المتحدة).ويُظهر استثمار كاوست في شركة التقنية الناشئة ناتوفيا التزامها بتقوية وتعزيز شبكة ريادة الأعمال في المملكة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتواصل الجامعة الدعم المستمر والاستثمار في الشركات الناشئة الجديدة ذات التقنية العميقة التي لديها القدرة على تقديم حلول قابلة للتطبيق على الفور للقضايا الملحة التي تواجه المملكة والعالم بأسره.