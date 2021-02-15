يشارك فرعا وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية في منطقة مكة المكرمة بـ 8 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي». وتقدم فرع العدل بمبادرة «القضاء والتوثيق الرقمي» وهي منصة إلكترونية تتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز والرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة أو كتابة العدل، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد والتحول الرقمي كمثال جلسة الترافع الإلكترونية تمكين الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابية من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.وتلخصت مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية في 7 مبادرات، تمثلت في مبادرة المسجد الرقمي وهي عبارة عن فكرة تحويل مساجد مختارة إلى مساجد ذكية، وتوفير بيئة إلكترونية شاملة في التحكم بمرفقاتها، وبرنامج تيسير فهو عبارة عن برنامج إلكتروني لفسح البرامج والمناشط الدعويةأما «المرشد الآلي المتنقل عن بعد» فهو عبارة عن (إنسان آلي-روبوت) يقوم بتشغيله وتحريكه أحد الدعاة الرسميين يتنقل في المواقيت والمساجد الكبرى والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام والأماكن العامة والأسواق لتقديم الوعظ والإرشاد والإجابة عن الاستفسارات والاستشارات الشرعية للجمهور، وكذلك ربط الدعاة مع الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال مواسم العمرة والحج عن طريق استخدام روبوتات آلية يتم تسييرها عن بعد.وتهدف «منصة مساجدنا» إلى توفير منصة تقنية تتيح للجمهور المساهمة في عمارة المساجد من خلال عرض مشاريع جاهزة للتنفيذ مع حاسبة تظهر المبلغ المدفوع لتغطية كامل المشروع.وتعنى المنصة الإلكترونية «المؤهل»، بتطوير المستوى العلمي والمهني لجميع منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (دعاة ـ خطباء ـ أئمة ـ مؤذنين- مراقبين- موظفين إداريين) وتحتوى على دورات معرفية في المجال (الشرعي ـ والعلمي ) تقدم عن بعد، والتي ستوفر سرعة وسهولة الوصول لهذه الدورات لتطوير الذات وتغطي شريحة كبيرة من المستفيدين في وقت واحد، وتساهم هذه الدورات في رفع المستوى المعرفي لمنسوبي الوزارة أو مستفيد من خارج الوزارة.