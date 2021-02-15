استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد عثمان القصبي، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المعين حديثاً إبراهيم السيف.واستمع إلى نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية لخدمات الحج والعمرة، والبرنامج السعودي لسلامة المنتجات.