أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل الشيخ أن عدد المشاتل المرخصة من الوزارة بالمحافظة وصل إلى 27 مشتلا زراعيا، إذ يتم إكثار النباتات بأعداد كبيرة لغرض الإنتاج التجاري لبيع الشتلات والإتجار فيها.

وأضاف أن شروط تراخيص المشاتل تتضمن تحديد الاسم والشعار التجاري للمشتل، وتحديد الهدف من الإنشاء ونوعية الإنتاج وكمية الشتلات المنتجة سنويا فمن المهم تحديد الغرض الإنتاجي إذ إن هناك أنواعا مختلفة حسب إنتاجها فهناك مشاتل لإنتاج شتلات الفواكه، ومشاتل لإنتاج شتلات الخضراوات، ومشاتل لإنتاج الزهور ونباتات الزينة، تتحكم في ذلك ظروف المنطقة والأنواع النباتية المنتشرة لضمان توفر الأصول والطعوم والخبرة الفنية اللازمة لإجراء عمليات الإكثار والتربية، وطبيعة التربة وقوامها وخصوبتها ومستوى الماء الأرضي بها وملاءمتها لنمو النباتات بها، والظروف المناخية وتأثيرها على إنبات البذور وخروج الجذور ونمو إنتاج الشتلات وخلو المنطقة من الآفات الزراعية والحشائش لضمان إنتاج شتلات خالية منها مشيرا إلى أنه يجب تحديد طرق الري المتبعة بالمشتل وإرفاق تحليل تربة ومياه وما يفيد صلاحيتهما.

وبين الشيخ أن قسم الثروة النباتية بالمكتب يقوم بجولات إرشادية للمشاتل للتأكد من مطابقتها للمواصفات والتراخيص.

الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعت المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من خدمة منصة «زراعي» التي تسمح للمستثمرين بتسجيل واستخراج وتجديد التراخيص الصادرة من الوزارة الخاصة بمشاريعهم الزراعية،عبر اتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات استخراج وتجديد التراخيص في وقت وجيز ودون تكاليف بعد اكتمال المسوغات النظامية من داخل وخارج الوزارة.