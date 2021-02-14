إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان للشيخ شخبوط، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وعبر الأمير فيصل بن فرحان عن تمنياته بالتوفيق والسداد للشيخ شخبوط بن نهيان في مهامه الجديدة وزيرا للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.