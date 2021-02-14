أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 322 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 282 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 372.732 حالة، من بينها 2714 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 459 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 363.585 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6433 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.54%، ونسبة الحالات النشطة 0.72%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (167)، المنطقة الشرقية (64)، منطقة مكة المكرمة (40)، منطقة القصيم (9)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة عسير (7)، منطقة حائل (5)، منطقة الجوف (5)، منطقة جازان (5)، منطقة الحدود الشالمية (4)، منطقة نجران (4)، منطقة تبوك (3)، منطقة الباحة (2).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.





وفي السياق، بشّر مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لكشف مستجدات فايروس كورونا المستجد في المملكة، ومستجدات اللقاحات محليا وعالميا، المواطنين والمقيمين في المملكة بعودة توريد اللقاحات المضادة لكورونا إلى المملكة، إذ وصلت الآن كمية من الدفعات، داعيا الجميع إلى التسجيل للحصول على التطعيم سواء بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.