نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف حملة ميدانية لمتابعة أنشطة بيع الدواجن ومنتجاتها؛ وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات المخصصة للنشاط، والتي تشمل حفظ الدواجن والبيض داخل ثلاجات وتوفر شهادة صحية للعاملين، ونظافة بيئة العمل والثلاجات، إضافة إلى التقيد بالاشتراطات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وفايروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية غطت أكثر من ٢٢٠ منشأة لبيع الدواجن والبيض داخل الطائف، ورصد الفريق الميداني ملاحظات تتعلق بتدني مستوى النظافة، وسوء حفظ وتخزين المنتجات الغذائية، وتعريض البيض للحرارة وأشعة الشمس، إضافة إلى تدني نظافة ثلاجات العرض، كما لاحظ مراقبو الإدارة عدداً من العاملين يمارسون العمل بشهادات صحية منتهية، ما استوجب تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف لتعزيز أعمال الرقابة الصحية على الأنشطة التجارية، وتعمل الفرق الميدانية للإدارة العامة لصحة البيئة على تنفيذ حملات مخصصة لمتابعة كل نشاط على حدة بما يضمن التوعية ورصد الملاحظات وتصحيحها، ويحقق السلامة اللازمة في الغذاء والبيئة العامة.

وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة التي تم تنفيذها شملت أكثر من 10 أنشطة إضافية كالمخابز وأفران التميس ومحلات العطارة ومغاسل الملابس، ومحلات بيع المواد الغذائية.

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