صرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس (السبت) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.«مجلس التعاون» نؤيد إجراءات المملكةأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة، التي كان آخرها معاودة استهداف مطار أبها الدولي من خلال إطلاق طائرة دون طيار «مفخخة».وشدد الحجرف على أن الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.تونس: تضامن ووقوف كامل مع السعوديةوأدانت تونس بشدة الاعتداءات الخطيرة التي تنتهك سيادة المملكة والمخالفة للقانون الدولي، وذلك على إثر تواتر العمليات الإرهابية التي استهدفت مطار أبها الدولي والمنشآت المدنية بالمملكة.من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين في بيان أمس، بأشد العبارات معاودة مليشيا الحوثي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة دون طيار (مفخخة).