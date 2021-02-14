أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات تواصل اجتماعي، بشأن تنظيم برامج لعمرة شهر رمضان القادم. وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للإعلانات المتداولة بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان القادم، وأن تلك الإعلانات وهمية، ولا علاقة للوزارة بها على الإطلاق.وأشارت إلى أنه لم يرد إلى الوزارة رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد بفتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.وشددت وزارة السياحة والآثار المصرية، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، التي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة فايروس كورونا.