أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعادة جدولة المسجلين المستهدفين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد، مؤكداً أن الوزارة تطمح بتغطية نسبة كبيرة من سكان المملكة بالتطعيم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.وحول تزايد الإصابات في معظم المناطق وتصدّر الرياض للإصابات اليومية، إضافة إلى ما شهدته الشرقية من تزايد الإصابات، وهل هناك ضرورة لإجراءات أكثر إذا استمر الوضع، أفاد بأن الوضع إلى الآن لم يستدع فرض إجراءات أكثر مما تم اتخاذه، إذ إن الزيادة في الإصابات اليومية لم تتجاوز الحد الذي يستدعي القلق.وفسّر الدكتور جوخدار، خلال مداخلته في برنامج «120» على قناة الإخبارية أمس (السبت)، «الأرقام المقلقة» التي تستدعي فرض إجراءات إضافية مشددة، إذ تطرق إلى التذبذب اليومي في أعداد الإصابات سواء بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 5%، موضحاً أن النسبة كانت مريحة لفترة طويلة: «عندما تكون الزيادة اليومية في أعداد الإصابات دون تذبذب أو انخفاض، ترتفع من يوم لآخر بنسبة 5%-10% فهذه هي الزيادة المقلقة، وهذا ما حدث في الفترة الماضية، وخلال الأيام الستة الماضية شهدت الكثير من مناطق المملكة استقراراً في الإصابات، وسيستمر الاستقرار حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، وهذا يستدعي الالتزام من أفراد المجتمع».