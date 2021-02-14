أغلقت أمانات وبلديات 3 مناطق 742 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات الصحية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمكافحة تفشي فايروس كورونا.ونفذت أمانة محافظة جدة 8,824 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية بمشاركة الجهات المعنية للتأكد من التزام المنشآت والمراكز التجارية بالاشتراطات الصحية.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أنه تمت مضاعفة الفرق الميدانية وتكثيف عدد الجولات خلال اليومين الماضيين لتصل إلى 8824 جولة، تم خلالها رصد نحو 341 مخالفة، وإغلاق 298 منشأة مخالفة لتطبيق البروتوكولات الوقائية.ونفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 978 جولة رقابية، و175 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 29 منشأة، وتحرير 46 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية والتكدس وتطبيق «توكلنا».وأغلقت أمانة منطقة عسير خلال 10 أيام عمل، 415 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فايروس «كوفيد - 19».وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية التابعة للأمانة نفذت خلال الأيام الـ١٠ الماضية أكثر من 6800 جولة على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام بمختلف محافظات منطقة عسير، نتج عنها ضبط ١٨٠٤ مخالفات للتدابير الاحترازية، وإغلاق 415 منشأة مخالفة، مشيراً إلى أنه جرى تحرير المخالفات ورفعها مباشرةً عبر تطبيق «ميدان» المرتبط بوزارة الداخلية.