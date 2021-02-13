أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً بلغت قوته 7.1 درجة وقع قبالة ساحل شرق اليابان. وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومتراً. وأبانت أنه لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي». ووقع الزلزال في الساعة 11.08 مساء بالتوقيت المحلي (14.08 بتوقيت غرينتش) وهز المباني في العاصمة طوكيو.



من جانبها، أكدت السفارة السعودية في طوكيو أنها ‏تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862

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