كشف تطبيق «توكلنا» متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري، وعدد تصاريح التجمع المسموح للشخص بطلبها.

ووفقا لما نشره التطبيق عبر حسابه في «تويتر»، فإن متطلبات الحصول على تصريح تجمع حكومي أو تجاري هي: كتابة اسم مقر التجمع، تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به في المكان، إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح (وهذا اختياري)، تحديد نصف القطر التقريبي للمكان (بحد أدنى 200 متر)، تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب تصريح.

وفي ما يخص عدد تصاريح التجمع المسموح للشخص بطلبها، أعلن تطبيق «توكلنا» أنه يسمح بطلب خمسة تصاريح تجمع في اليوم بحد أقصى.