كشف لـ«عكاظ» مدير إدارة المشاركة المجتمعية في «صحة الطائف» عبدالرحيم المالكي، أن عدد المتطوعين في مركز لقاح كورونا بالطائف تجاوز 450 متطوّعاً من منسوبي الصحة وجامعة الطائف.

ولفت المالكي إلى أنه تم تقديم دورات تدريبية للمتطوعين عن بعد في طريقة التعامل مع المستفيدين تحت عنوان «التميّز في خدمة العملاء»، لافتاً إلى أن موقع مركز لقاحات كورونا في الصالة الرياضية في جامعة الطائف.

وفي سياق متصل، علمت «عكاظ» أن المركز أنهى كافة تجهيزاته وبانتظار تقييم الوزارة هذا الأسبوع، وعلى ضوء ذلك سيتقرر لاحقاً الإذن بإيصال لقاحات كورونا لإعطائها المستفيدين.

وكانت جامعة الطائف خصصت الصالة الرياضية لديها لتكون مقرّاً للقاحات كورونا من منطلق مشاركتها المجتمعية، إذ تتميّز الصالة بسعتها الكبيرة وسهولة الوصول إليها دون عناء، وقد عملت «صحة الطائف» على تجهيزاتها منذ ثلاثة أسابيع.