دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، الخميس، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية. وأكدت أن هذا الاعتداء الذي تبنّاه الحوثيون في اليمن يشكّل «انتهاكاً للقانون الدولي» الذي يحمي المناطق المدنية.

وقالت وزارات خارجية الدول الثلاث في البيان، إنها وإذ «تدين بشدة» الهجوم على مطار أبها، تشدد على أن «الهجمات المستمرة من هذا النوع، والتي تستهدف خصوصاً مناطق مدنية في انتهاك للقانون الدولي، توضح خطورة التهديد الذي يشكّله انتشار الطائرات المسيّرة على استقرار المنطقة».

وأكدت برلين ولندن وباريس دعمها والتزامها الراسخ بأمن السعودية وسلامة أراضيها. وشدد البيان على أن «الاعتداءات الحوثية تقوض الاستقرار في المنطقة».