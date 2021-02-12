تواصل أمانة عسير ممثلة بالفرق الرقابية المختصة، القيام بجولات رقابة يومية على المنشآت التجارية المتنوعة، وأسواق النفع العام لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فايروس كورونا، ورصد المخالفين للتدابير والاشتراطات الوقائية.وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ضمن جهود الأمانة المستمرة يومياً لمتابعة الإجراءات الوقائية، فقد نفذت الفرق الرقابية خلال 10 أيام، 6802 جولة رقابية على المنشآت التجارية وأسواق النفع العام، ونتج عن هذه الجولات، ضبط 1804 مخالفة متنوعة للتدابير الاحترازية، وتم تحريرها ورفعها مباشرة عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية، وتم كذلك تنفيذ عقوبة الإغلاق على 415 منشأة مخالفة.وأضاف الحميدي، أن الأمانة كثفت الجولات الرقابية وما زالت مستمرة يومياً على فترات مجدولة، صباحاً ومساءً وبخطة ميدانية تهدف إلى متابعة تتفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفايروس كورونا، مطالباً الجميع بالحرص والمسؤولية، وتفعيل تطبيق توكلنا في جميع التنقلات والالتزام بالتدابير الوقائية.