كشفت وزارة العدل الخطوات التي يتم من خلالها رفع دعوى «النفقة» إلكترونياً من قبل المرأة ضد الزوج، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال 6 خطوات.

وتفصيلا لذلك، فقد تفاعلت وزارة العدل مع مغردة استفسرت عن طريقة رفع دعوى «النفقة»، إذ أفادت الوزارة بأنه يمكن ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي (https://nagazcourtsportal.moj.gov.sa/)، والضغط على أيقونة «طلب جديد»، ثم اختيار التصنيف الرئيسي «أحوال شخصية»، واختبار التصنيف الفرعي «دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة»، ونوع الدعوى «دعوى نفقة»، وإكمال تعبئة الصحيفة.

يذكر أن «عكاظ» قد نشرت أخيراً خبرا بعنوان («عكاظ» تنشر أبرز الملامح.. نظام جديد للأحوال الشخصية)، أكدت فيه أن الجهات المختصة تعكف على مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، ويتكون من 254 مادة قانونية، إذ يمنح النظام الزوجين حقوقاً وواجبات، ومن بين حقوق الزوجة النفقة وألا يتعدى على مالها، كما حدد النظام نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

كما عدّ النظام النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر، وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.

وإضافة إلى ذلك، فقد أوجب النظام على الأب النفقة، إذ تجب النفقة للابن إلى أن يصل الحد الذي يقدر فيه على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.