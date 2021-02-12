تمكنت دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، من ضبط 303 كيلوغرامات من الحشيش المخدر في عمليتين أمنيتين بمحافظة الداير.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية اليوم (الجمعة) عبر حسابها في «تويتر»، فإنه تم ضبط 233 كيلوغراما من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة بطريقة احترافية، و70 كليوغراما مخبأة داخل خزان وقود إحدى المركبات.

وتم القبض على المتورطين وإحالتهم والمضبوطات إلى الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.





