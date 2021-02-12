ضبطت أمانة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، عمالة مخالفة في صالون حلاقة، استغلت الصالون لتهريب الزبائن عبر باب داخلي للوصول إلى مقهى مجاور يقدم «الشيشة» و«المعسل».

وأفادت أمانة الطائف بأن ما قام به العمالة يعد مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما أغلقت المقهى وصادرت المضبوطات، وتمت إحالة العمالة للجهات المختصة.

يأتي ذلك في وقت كشف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل إغلاق 130 منشأة في المحافظة لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا تشديد الرقابة من قبل البلديات الفرعية والجهات الرقابية لرصد كل ما يخالف الاحترازات، إذ أعلنت الأمانة أن عدد المخالفات تجاوز 464 مخالفة للاحترازات والتدابير الوقائية.