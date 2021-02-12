أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن التعرض المتكرر للأشعة السينية يعرض الشخص لمخاطر عدة، مؤكدة أنه يجب القيام بها عند وجود طلب مبرر من الطبيب.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن من طرق الحماية من مخاطر الأشعة السينية عدم إجرائها إلا في حال وجود طلب مبرر من الطبيب، واستعمال الستر الواقية أثناء عمل الفحوصات ما لم تتعارض مع الفحص، والتقيد بتعليمات أخصائي الفحص لتلافي إعادة إجرائها مرة أخرى، مع تجنب مرافقة المريض أثناء الفحص داخل غرفة الأشعة أو الوقوف بجانبها، إضافة إلى الحصول على نسخة إلكترونية من صور الأشعة وتقاريرها ليتم استخدامها لاحقاً؛ وذلك للحد من التعرض المتكرر للأشعة السينية.