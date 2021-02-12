بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت التأكيد على عُمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.جاء ذلك خلال استقبال السيسي لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد في القاهرة، بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.