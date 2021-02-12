امتداداً لجهود المملكة الإغاثية والإنسانية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع المركز أمس (الخميس) 3.500 كرتون من التمور في مديرية عزان بمحافظة شبوة؛ استفاد منها 3.500 فرد من الأسر النازحة والمتضررة، كما تم توزيع 42 طناً و800 كيلوغرام من السلال الغذائية في محلية نيالا بولاية جنوب دارفور السودانية، استفاد منها 2.400 فرد من متضرري الشعب السوداني الشقيق.وفي سياق متصل، تفقد فريق مختص من المركز الاحتياجات الإنسانية للاجئين اليمنيين والخدمات المقدمة لهم في القرية السعودية بمحافظة أبخ بجمهورية جيبوتي. فيما عبر المستفيدون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللقائمين على المركز على جميع الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية التي تُقدم لهم عبر المشاريع الإنسانية السعودية المتعددة.