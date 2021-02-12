أعلنت وزارة الصحة تسجيل 364 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد أمس (الخميس)، ووفاة 5 حالات، وتعافي 274 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 362.642 وبذلك تصل نسبة التعافي في المملكة إلى 97.5%، فيما تم إعطاء 444.465 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في المملكة حتى الآن؛ وفق ما أكده مساعد وزير الصحة متحدث الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.ووفق إحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة بالمملكة 371.720 حالة، من بينها 2658 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن بنسبة 0.7%، منها 437 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6420 حالة بنسبة 1.72%. أما المناطق الأعلى تسجيلاً للإصابات الجديدة، فكانت الرياض 176 حالة، تليها الشرقية 85 حالة، فمكة المكرمة 43، والباحة (12)، وعسير (11)، والقصيم (9)، والمدينة المنورة (7)، وحائل (5)، وجازان (4)، والحدود الشمالية (3)، والجوف (3)، منطقة نجران (3)، منطقة تبوك (3).وكشف العبدالعالي استمرار رصد ارتفاع الإصابات المؤكدة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه في أغلب مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المنحني لايزال مرتفعاً، وقال في المؤتمر الصحفي أمس: «بعد أن تم رصد أقل من 100 حالة يومياً أصبحنا نسجل ما بين 350- 400 إصابة مؤكدة يومياً، وهذا الارتفاع يقلقنا جميعاً ويجعلنا أمام مسؤولية الالتزام والتقيد للمحافظة لما كنا قد حققناه من أمور إيجابية».وفي ما يخص ضرورة تلقي الجرعة الأولى من اللقاح لمن أصيبوا وتعافوا من الفايروس، دون ضرورة تلقي الجرعة الثانية، شدد العبدالعالي على أن التوصيات والدراسات المتوفرة حتى الآن تؤكد ضرورة تلقي التطعيم بالجرعتين، سواء لمن أصيبوا وتعافوا، أو كافة أفراد المجتمع المستهدفين باللقاحات، إذ يجب على الجميع أخذ الجرعتين مادام أن اللقاح من النوع الذي يستلزم أخذهما، والدراسات مستمرة، وإذا ظهرت أي توصيات تختلف عن ذلك فسيتم إبلاغ الجميع أولاً بأول.