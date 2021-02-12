عد المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة الباحة ماجد الشطي، تشغيل غير المختصين في العيادات مخالفة كبرى موجبة للعقوبات والغرامات وتطبيق الأنظمة، مؤكداً لـ«عكاظ» توفير تطبيق «توكلنا» لكل الفئات العاجزة عن تحميله.وأبان الشطي أن رصد تحميل التطبيق يتم في مداخل المنشآت الصحية للمراجعين والزوار وليس داخل العيادات، لافتاً إلى توفير التطبيق في نقاط الفرز عند البوابات لكبار السن ومراجعي المواعيد في المستشفيات العاجزين عن إثبات تسجيلهم في التطبيق من خلال وسائل تواصل مع تجربة المريض في المنشأة لتقديم الخدمة لهم والتأكد من تسجيلهم في تطبيق «توكلنا»، وخلوهم من الإصابة من الفايروس. وقال: «صحة الباحة حريصة على خدمة المريض والزائر لمنشآتها وتطبيق جميع الاحترازات والأنظمة التي أقرتها الجهات المعنية لمكافحة الجائحة لما لهذه الأنظمة من أهمية في الحفاظ على صحة مرتادي المنشآت بجميع فئاتهم»، مؤكداً أن لصحة الباحة حق الرفع بأسماء المشوشين والمغرضين من باثي الشائعات للجهات المعنية.