المتحرشون تلاحقهم الأنظمة والقوانين، وتجرّمهم قيم المجتمع، وتكافحهم الفطرة السليمة، وظلت الأجهزة الأمنية والعدلية تضرب على أياديهم كل مرة، وفي الأسبوعين الماضيين أسقطت الأجهزة 7 من هؤلاء في الرياض وجدة ونجران والمنطقة الشرقية. وتتنوع أشكال التحرش بين اللفظي والجسدي والإيحاء المخل، ومنهم من يمارس فعلته في مواقع ومنصات التواصل ومنهم من يفعله على أرض الواقع. ويطالب المجتمع بالتشهير بهم ليشكلوا ردعا لغيرهم وتجريم فعلتهم التي تعد من الجرائم التي تحاربها الدول، لخطورتها وآثارها على المجتمعات والأمن.ويعرف المختصون التحرش بأنه انتهاك لحقوق الضحايا، وممارسة منحرفة تجرمها الشريعة الإسلامية، إذ سهلت الأنظمة الإبلاغ عن حالات التحرش، واستحدثت لذلك أدوات وتطبيقات جديدة تسهل على المتحرش بهم الإبلاغ، وتقديم الدعم لهم ليتجاوزوا آثار الجريمة التي تعرضوا لها.في هذه الحالات.. تشدد العقوبةدعت النيابة العامة كل من تعرض أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى إبلاغ الجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة.وعرّفت النيابة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. وأكدت أن عقوبة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأي من الحالات التالية، إن كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.وشددت النيابة على عقوبة المساعد أو المحرض لجريمة التحرش وفقاً للمادة السابعة من النظام الذي يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.تفاصيل الجريمة على نفقة المعتديأكدت المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أن التعديل الأخير لنظام مكافحة التحرش سمح بموجبه للقضاة التشهير بمن يدانون بالجرائم. كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، إذ يواجه مرتكبو جريمة التحرش أحكاماً جديدة تتضمن «التشهير» بعد أن كانت عقوبة التحرش تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».وأضافت القاسم أن التشهير بمرتكب جريمة التحرش يأتي في صالح المجتمع ومكافحة الجريمة كونه يشكل رادعا للجاني الذي سيحسب لجريمته ألف حساب قبل تنفيذها كونه سيصبح مشهّرا به بسبب جريمته وسيكون منبوذا في المجتمع، ويشمل ذلك جريمتي التحرش اللفظي أو الجسدي. وبيّنت المحامية القاسم أن التشهير إضافة إلى عقوبتي السجن والغرامة المالية سيكون له دور مؤثر في مكافحة التحرش والمحافظة على الآداب العامة.2 من الرياض ونجران إلى النيابةسقط المتحرشون في 4 مناطق خلال 14 يوما، ففي نجران نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بطفل بألفاظ جنسية خادشة للحياء والآداب العامة، وقام ببث فعلته في مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبين أن المتحرش مواطن في العقد الثالث من العمر.أما في منطقة الرياض فقد أعلن المتحدث الإعلامي باسم الشرطة بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في المنصات الإلكترونية يوثق فيه أحد الأشخاص عبر حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، ما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية،ووفقا لبيان الشرطة تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.استهداف النساء والأطفالفي حادثة ثالثة أعلنت شرطة الرياض تحديد هويات 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة، وتوثيقهم ذلك، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي المنطقة الشرقية تم إيقاف صاحب مقطعي فيديو متداول يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه ذلك ونشره عبر إحدى المنصات ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وتمكّنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر. ونجحت شرطة منطقة مكة في تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول على شبكات التواصل وهو يقوم بأفعال خادشة للحياء ويتحرش بطفل جنسياً، وتم القبض عليه.