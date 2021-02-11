نفذت بلدية مركز غميقة بمحافظة الليث ممثلة في إدارة الخدمات والرقابة الصحية خلال الأسبوع الحالي، 210 جولات رقابية على المراكز والمحلات التجارية والمطاعم وقاعات الأفراح والمحطات التجارية، أسفرت عن إغلاق 8 منشآت تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد، أن الفرق الرقابة رصدت خلال الجولات 22 مخالفة لمحلات لم تتقيد بتوفير كاشف حرارة لقياس درجة حرارة الجسم للزبائن والعاملين قبل دخولهم للمحلات، وعدم وضع ملصقات توضح ترك مسافة كافية بين المتسوقين، وعدم تعقيم وتنظيف عربات التسوق قبل وبعد الاستخدام وعدم التقيد بلبس الكمامة.



وبين أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات بحقها.