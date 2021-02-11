بمتابعة وتوجيهات من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة ولجنة التعديات بمحافظة الرس إزالة تعديات وتأهيل وتنظيف 2,899.500م2 من مجرى وادي الرمة بالمحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين على أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بقيادة سمو أمير منطقة القصيم يعمل على مدار الساعة بكافة لجان التعديات بالمحافظات تجاه تأهيل المجرى والتخلص من كافة التعديات والعقوم الترابية, والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها, مؤكداً على أنه تم استكمال 3,093.355 م2 من تأهيل الوادي على مستوى المنطقة, لافتاً على أن سموه ـ حفظه الله ـ شدد على إزالة كافة السلبيات التي تعيق جريان الوادي الرمة أياً كانت, ومواصلة تطويره بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة.