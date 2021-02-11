ضبطت أمانة عسير ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة، عمالة في مول تجاري قامت بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية، والتي تأتي إجراءً احترازياً للحد من انتشار فايروس كورونا.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن الفرق الرقابية والإدارات المعنية واصلت جولاتها يومياً على جميع المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق أحد المولات الكبرى؛ بعد ضبط الفرق الرقابية عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال، موضحة أن المخالفة المرصودة تخالف التعليمات الصادرة الخاصة بقرار المنع كإجراء احترازي للحد من تفشي الفايروس، مؤكدة أنها تمت مخالفة المول، ورفعها مباشرة عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية، وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى.



وأكدت الأمانة استمرار الجولات الميدانية يومياً، وعلى فترات صباحية ومسائية. يُذكر أن أمانة عسير، طالبت بالتواصل لرفع البلاغات والشكاوى عبر 940، على مدار اليوم.