نجح فريق طبي متخصص بمستشفى عسير المركزي، بإشراف رئيس قسم المسالك استشاري جراحة المسالك الدكتور سلطان الشهري، وبقيادة استشاري جراحة المناظير الدقيقة والروبوت والمسالك البولية الدكتور علي القحطاني؛ في إجراء عمليتين نوعيتين، حيث الأولى لاستئصال كلية لمريض كان يعاني من عيب خلقي بها، ونتج عنه ضمور في الكلية وتكوّن حصوات وآلام متكررة، وقد تم استئصال للكلية المتأثرة باستخدام تقنية الروبوت، بينما مريض آخر كان يعاني من تشوّه في اتصال الحالب مع حوض الكلية، مما نتج عنه تأثر في وظيفة الكلية وقد تم عمل ترميم حوض الكلية مع الحالب بتقنية الروبوت أيضاً، وغادر المريضان المستشفى بصحة جيدة.



وتُعد تقنية «الروبوت» من التقنيات المتقدمة في الجراحات، حيث تُقدّم للجراحين رؤية ثلاثية الأبعاد وبتفاصيل دقيقة، كما أن هذه التقنية تضيف للجراحين خاصيتين مهمتين للقيام بالعمليات الدقيقة، وهي مرونة الحركة في كل الاتجاهات والزوايا والتي تتفوق على اليدّ البشرية في إلغاء الحركة اللا إرادية، إضافةً إلى أن كمية النزف تكون أقل بكثير من العمليات التقليدية.