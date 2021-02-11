أظهر تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض، المشكلة بتوجيه من أمير المنطقة، رصد 15.668 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية.

ووفقا لبيان أصدرته إمارة الرياض، فقد تم إغلاق 227 منشأة، حيث قامت الجهات المشاركة ممثلة بشرطة الرياض وأمانة المنطقة، والشؤون الإسلامية والشؤون الصحية ووزارة السياحة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه بـ19.763 جولة ميدانية خلال الفترة 18-1442/6/25 لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين.

وتأتي هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اللذين شددا على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا ورصد المخالفين.